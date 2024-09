Einbruch in Discounter: Notebooks im Wert von 600 Euro gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag, 31. August, auf Sonntag, 1. September, in das Gebäude eines Discounters im Ulmenweg eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach haben die Täter den Discounter gezielt angegangen, um aus einer Vitrine mehrere Notebooks zu entwenden. Diese hatten einen Verkaufswert von etwa 600 Euro. Um in das Gebäude zu gelangen, gingen die Einbrecher mit roher Gewalt vor, wodurch ein Gesamtsachschaden von mindestens 2.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 09851/ 57 19-0 den Ermittlern der Polizei Dinkelsbühl mitzuteilen. (AZ)

