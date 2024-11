Einbruch in Einfamilienhaus in der Lessingstraße: Diebstahl von Bargeld und Schmuck

In ein freistehendes Einfamilienhaus in der Lessingstraße ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Dienstag zwischen 14.45 und 20.15 Uhr. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zum Gebäude und entwendete daraus Bargeld und Schmuck. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. Weiterhin weist die Polizei darauf hin, dass Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung verschlossen sein sollten. Außerdem ist es ratsam, in der dunklen Jahreszeit, in der überwiegend sogenannte Dämmerungs-Wohnungseinbrüche verübt werden, Lichter im Haus eingeschaltet zu lassen. Auch Zeitschaltuhren zum Einschalten des Lichts und Bewegungsmelder im Außenbereich sind zu empfehlen. (AZ)

Lessingstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einfamilienhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmuck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis