Einbruch in Nördlingen: 500 Euro Beute und wichtige Zeugen gesucht!

Nördlingen

Einbruch in Erdgeschosswohnung

In Nördlingen wurde am Freitagabend ein Wohnungseinbruch gemeldet. Die Täter erbeuteten Münzen und Bargeld im Wert von rund 500 Euro.
    In Nördlingen wurde in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen.
    In Nördlingen wurde in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Foto: Gebhardt, dpa (Symbolbild)

    In Nördlingen ist am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Melchior-Meyr-Straße die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt worden. Der Täter stahl Münzen und Bargeld im Wert von etwa 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit eine männliche Person in weißer Kleidung. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

