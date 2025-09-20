Einbruch in Erdgeschosswohnung

In Nördlingen ist am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Melchior-Meyr-Straße die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt worden. Der Täter stahl Münzen und Bargeld im Wert von etwa 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit eine männliche Person in weißer Kleidung. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Erdgeschosswohnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis