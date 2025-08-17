Bewohner im Sommerurlaub: Unbekannter bricht in Wohnung ein

Ein Wohnungseinbruchsdiebstahl ist am Samstagvormittag der Polizeiinspektion Nördlingen gemeldet worden. Ein bisher unbekannter Täter habe in Nördlingen den geschlossenen Rollladen der Terrassentüre angehoben und die dahinter liegende geschlossene Terrassentüre aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen, wie die Beamten berichten. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Tatzeitraum im Sommerurlaub. Neben dem Sachschaden an der Türe in Höhe von etwa 500 Euro entstand ein Diebstahlschaden in ähnlicher Höhe.

Die Polizei weist insbesondere in der Urlaubszeit darauf hin, dass einige einfache Vorkehrungen dabei helfen können, Einbrüche in Wohnungen zu verhindern. Dazu zähle das sorgfältige Verschließen von Türen und Fenstern, die Nutzung von Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Systemen für Beleuchtung sowie die Absprachen mit Nachbarn, um einen belebten Eindruck des Hauses zu vermitteln. (AZ)