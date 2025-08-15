Icon Menü
Einbruch in Nördlinger Einfamilienhaus: Täter suchen während Urlaub nach Wertsachen

Nördlingen

Unbekannte brechen in Nördlinger Einfamilienhaus ein

In ein Haus am Nördlinger Hopfengarten ist eingebrochen worden. Die Bewohner befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub.
    Unbekannte sind in ein Haus am Hopfengarten eingebrochen.
    Unbekannte sind in ein Haus am Hopfengarten eingebrochen. Foto: Philipp Nazareth (Symbolbild)

    Wie die Polizei mitteilt, ist zwischen dem 2. und 14. August in ein Einfamilienhaus am Hopfengarten eingebrochen worden. Die Bewohner befanden sich in diesem Zeitraum im Urlaub. Die Täter hebelten die Balkontür im ersten Stock auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Anwesen. Die Kriminalpolizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

