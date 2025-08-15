Unbekannte brechen in Nördlinger Einfamilienhaus ein

Wie die Polizei mitteilt, ist zwischen dem 2. und 14. August in ein Einfamilienhaus am Hopfengarten eingebrochen worden. Die Bewohner befanden sich in diesem Zeitraum im Urlaub. Die Täter hebelten die Balkontür im ersten Stock auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Anwesen. Die Kriminalpolizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

