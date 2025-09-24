Einbruch in Wallersteiner Jugendbude

Ein Unbekannter ist zwischen Samstagnacht und Dienstagabend in die Jugendbude in der Bischof-Weckert-Straße eingebrochen. Der Dieb erbeutete vermutlich nichts, verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)
Wallerstein
