Einbruch in Wallersteiner Jugendbude: Unbekannter verursacht Sachschaden von 100 Euro

Wallerstein

Einbruch in Wallersteiner Jugendbude

In der Wallersteiner Bischof-Weckert-Straße kam es zu einem Einbruch in eine Jugendbude. Obwohl der Täter offenbar nichts entwendete, entstand ein Sachschaden.
    Ein Unbekannter ist in eine Jugendbude in Wallerstein eingebrochen.
    Foto: Andreas Gebert/dpa

    Ein Unbekannter ist zwischen Samstagnacht und Dienstagabend in die Jugendbude in der Bischof-Weckert-Straße eingebrochen. Der Dieb erbeutete vermutlich nichts, verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)

