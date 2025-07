Unbekannter bricht in Freibadkiosk ein und verursacht hohen Sachschaden

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Oettinger Wörnitzbad eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Kassenhaus sowie in den Kiosk und entwendete dort einen kleineren Geldbetrag. Bei seinen Taten verursachte er einen Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Dieser steht nicht im Verhältnis zur erlangten Beute, berichtet die Polizei. Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise, Telefon 09081/2956-0. (AZ)

