Unbekannter bricht in Mönchsdegginger Gemeindehaus ein

Ein Unbekannter ist ins Mönchsdegginger Gemeindehaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warf der Täter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Gebäude. Dort entwendete er einen Möbeltresor. Was der Dieb erbeutete und welchen Schaden er verursachte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

