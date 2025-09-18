Icon Menü
Einbruch ins Gemeindehaus in Mönchsdeggingen: Tresor gestohlen und Sachschaden verursacht

Mönchsdeggingen

Unbekannter bricht in Mönchsdegginger Gemeindehaus ein

In Mönchsdeggingen ist es zu einem Einbruch in das Gemeindehaus gekommen. Der Täter hinterließ nicht nur Sachschaden, sondern erbeutete auch einen Tresor.
Von Anja Lutz
    Ein Unbekannter ist ins Mönchsdegginger Gemeindehaus eingedrungen.
    Ein Unbekannter ist ins Mönchsdegginger Gemeindehaus eingedrungen. Foto: Wolfgang Widemann

    Ein Unbekannter ist ins Mönchsdegginger Gemeindehaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warf der Täter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Gebäude. Dort entwendete er einen Möbeltresor. Was der Dieb erbeutete und welchen Schaden er verursachte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

