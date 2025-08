Einbrüche in Neresheimer Schulen: Härtsfeldschule und Gymnasium betroffen

Am Wochenende ist in zwei Neresheimer Schulen eingebrochen worden.. Wie die Polizei miteilt, gelangten Einbrecher zwischen Freitag, 21 und Samstag 6.45 Uhr über eine Fluchttreppe auf das Dach der Härtsfeldschule im Dossinger Weg.. Im weiteren Verlauf hebeln sie ein Fenster auf und betraten das Schulgebäude. In den Klassenräumen brachen sie mehrere Schränke auf, durchwühlten Schubladen und beschädigten Gegenstände. Zudem entwendeten sie einen Feuerlöscher. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Im zweiten Fall drangen Einbrecher zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 8:45 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster in ein Klassenzimmer eines Gymnasiums in der Karl-Bonhoeffer-Straße ein. Da dieses verschlossen war, konnten sie jedoch nicht in weitere Räume gelangen. Die Einbrecher beschädigten zudem mehrere Fensterscheiben an der Schule. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und bittet Zeugen, sich unter 07361/5240 zu melden. (AZ)