Wie 1498 ein Überfall in Neresheim einen Kelch nach Oettingen brachte

Neresheim feiert heuer zwei denkwürdige Jubiläen: 1350, also vor nunmehr 675 Jahren, ist Neresheim erstmals als Stadt erwähnt worden. Gedacht wird dieses historischen Ereignisses in einem Festakt, Festredner ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Außerdem ist vor 50 Jahren auf dem Härtsfeld die Kommunalreform zu ihrem Ende gekommen mit der Eingemeindung von Ohmenheim nach Neresheim. Der Bildung dieser neuen Stadt vorausgegangen waren die Eingemeindungen von Schweindorf, Kösingen, Elchingen und Dorfmerkingen. Daran wird in den kommenden Wochen mit Festakten in den jeweiligen Teilorten erinnert. Bei den Feiern dürfte auch ein Aspekt nicht zu kurz kommen: Über die Jahrhunderte hinweg waren das Härtsfeld und das Ries immer auf vielfältige Art und Weise miteinander verbunden. Die Auswirkungen eines Kriminalfalls zeigen sich bis heute.

