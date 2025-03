Sie hat nur kurz die Einkäufe hochgetragen: Außenspiegel abgefahren

Ein Auto ist am Samstag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in der Reimlinger Straße in Nördlingen beschädigt worden. Eine 30-Jährige parkte dort ihren Pkw, um ihre Einkäufe hochzutragen. Als die Frau wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie laut Polizeiangaben fest, dass an diesem der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf maximal 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

Außenspiegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis