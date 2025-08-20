Dank aus dem Ahrtal: „Ohne den Donau-Ries-Kreis wäre das nicht möglich gewesen“

Für Uli Wenger ist es etwas ganz Außergewöhnliches: „Dass wir außerhalb vom Landkreis einen Donau-Ries-Platz haben, den man besuchen, mit dem man sich identifizieren kann.“ Genau ein solcher ist in den vergangenen Jahren im Ahrtal entstanden. Etwas mehr als vier Jahre ist es her, dass die Flutkatastrophe die Region überrollte. Kurz darauf kam aber auch Hilfe aus dem Landkreis Donau-Ries. Der Reimlinger Jörg Wörle, aber auch viele weitere Mitstreiter und Helferinnen reisten in die Region, um zu helfen.

Sie alle, die geholfen haben, seien am 30. August eingeladen, nach Marienthal zu kommen, denn dann wird ganz offiziell der Donau-Ries-Platz in der neuen Dorfmitte eingeweiht und eröffnet, wie Rolf Schmitt, Vorsitzender der Hochwasserhilfe, schildert. Der Platz sei kurz vor der Fertigstellung, ein paar Kleinigkeiten fehlten noch, wie das Pflanzen von Bäumen, das mache man im Herbst. Ein Gedenkstein für die Opfer der Flut werde gesegnet und später eben der Donau-Ries-Platz eingeweiht: „Wir haben das ganz offen gestaltet, jeder kann teilnehmen“, sagt Schmitt.

Donau-Ries-Platz in Marienthal: „Wäre nicht möglich gewesen“

In Marienthal ist auch schon ein Freundschaftshaus gebaut und eingeweiht worden, wie der Platz ist es ein sichtbares Zeichen der Verbindung zwischen den beiden Regionen. Schmitt erinnert sich an die Zeit nach der Flut, direkt danach seien schon die Helfer aus dem Landkreis Donau-Ries gekommen, die den Menschen vor Ort viel abgenommen hätten: „Es sind Freundschaften entstanden, es gibt regelmäßigen Austausch, ich fahre auch ab und zu nach Nördlingen. Und im vergangenen Jahr, als in Donauwörth die Katastrophe war, haben wir eine Spendenaktion gemacht“, schildert Schmitt: „Daraus sind Beziehungen entstanden, die lange anhalten werden. Das, was bleibt, ist, dass aus Helfern Freunde wurden.“

Heute seien über 80 Prozent des Ortes wieder aufgebaut und bewohnt. Vor der Flut hätten 102 Personen in Marienthal gewohnt, mittlerweile seien es wieder über 90. „Ich denke, in zwei bis drei Jahren werden wir diese Zahl überschreiten.“ Der Ort sei verjüngt worden, es gebe mehr Kinder, im kommenden Jahr könne man vielleicht einen Bahnhalt im Ort angehen. „Ohne den Donau-Ries-Kreis wäre das, was bei uns entstanden ist, nicht möglich gewesen. Noch einmal ein ganz großes Dankeschön!“

Auch Uli Wenger, der damals vor Ort für die Menschen gekocht hat, ist „stolz“, es habe ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben. „Die Hilfe war sehr wichtig, nicht nur von uns, sondern auch aus anderen Regionen. Wenn nicht alle so zusammengeholfen hätten, hätte man das nicht so hinbekommen.“