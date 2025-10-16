Eisenbahnmuseum schließt für dieses Jahr: Letztes Oktoberwochenende ist geöffnet

Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen schließt für dieses Jahr seine Pforten, wie das Museum in einer Mitteilung bekannt gibt. Am Wochenende vom 25. und 26. Oktober 2025 können die Besucher in diesem Jahr zum letzten Mal die umfangreiche Fahrzeugsammlung des Bayerischen Eisenbahnmuseums (BEM) besichtigen. Dabei haben Kinder bis 14 Jahre, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen kommen, an diesem Wochenende freien Eintritt ins Museum (Erwachsene haben keinen freien Eintritt), wie es heißt. Das Eisenbahnmuseum hat von 10 bis 17 Uhr seine Pforten geöffnet.

Das BEM, das zu den bedeutendsten technikhistorischen Museen in Deutschland zählt, verfüge über die größte private Fahrzeugsammlung in Süddeutschland. Das Museum befindet sich auf dem Gelände des Bahnbetriebswerks Nördlingen, das vor über 175 Jahren eröffnet wurde. Neben dem 15-ständigen Lokschuppen und der Drehscheibe sind weitere Anlagen zur Lokbehandlung, der Wasserturm und die (historischen) Werkstätten vorhanden, diese werden auch weiterhin genutzt. Über 250 Fahrzeuge vermitteln einen Überblick über die Vielfalt des Bahnbetriebs früherer Zeiten in Bayern. Begehbare Fahrzeuge und ein Führerstand bieten Eindrücke aus nächster Nähe.

Anreise- und Parkhinweise:

Der Verein empfiehlt, mit der Regionalbahn anzureisen. Besucher erreichen über die Fußgängerbrücke „Höhnbrücke“ das Bayerische Eisenbahnmuseum in ca. zehn Minuten.

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bestehen im Nahbereich des Museums keine Parkmöglichkeiten, daher werden sie gebeten, im Parkhaus (P6) beim Bahnhof (Parkgebühr 1 Euro pro Tag) zu parken. Über die Fußgängerbrücke „Höhnbrücke“ erreichen die Besucher bequem das Bayerische Eisenbahnmuseum in ca. zehn Minuten. (AZ)