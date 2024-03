Unbekannte brechen in Neresheimer Bäckerei ein

In die Bäckerei eines Neresheimer Stadtteils wird eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Samstagnacht, 1 Uhr, in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Neresheim-Elchingen eingebrochen und haben Diebesgut in bislang unbekannter Höhe erbeutet, wie die Polizei berichtet. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 zu melden. (AZ)