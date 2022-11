Ellwangen/Bopfingen

Mutter des toten Buben sagt: "Mein Mutterinstinkt hat mich verlassen"

Am Amtsgericht Ellwangen muss sich derzeit die Mutter eines toten Jungen aus Bopfingen verantworten. Ihr wird die Misshandlung Schutzbefohlener durch Unterlassen vorgeworfen.

Plus Erst streitet die Mutter des toten Buben aus Bopfingen ab, von den Misshandlungen gewusst zu haben. Doch dann lenkt sie ein. Fotos der Obduktion sieht sie nicht an.

Von Jan-Luc Treumann

Selbst Anwalt Rainer Schwarzer scheint es nicht glauben zu können, jedenfalls schüttelt er mehrmals den Kopf, während seine Mandantin aussagt. Seine Mandantin, das ist die Mutter des kleinen Jungen, der im Oktober 2021 in Bopfingen gestorben ist. Eingeliefert ins Krankenhaus mit massivsten Misshandlungen und inneren Verletzungen. Im Frühjahr 2022 ist ihr früherer Lebensgefährte zu 14 Jahren Haft verurteilt worden, ihm werden die Misshandlungen maßgeblich zur Last gelegt. An diesem Mittwoch steht nun die Mutter des Jungen vor Gericht.

