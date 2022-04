Ellwangen/Bopfingen

18:45 Uhr

Prozess um totes Kind: Mutter soll Verantwortung häufig abgegeben haben

Plus Vor Gericht wird deutlich, wie massiv das Kind in Bopfingen wohl misshandelt worden ist. Aussagen der Polizisten geben Einblick in das Familienleben.

Schlichte weiße Säulenornamente auf grauem Grund und Stuckleisten: Der Schwurgerichtssaal am Landgericht Ellwangen wirkt feierlich. Doch der Anlass ist es nicht – es geht um den Tod eines 23 Monate alten Buben aus Bopfingen. Der zweite Verhandlungstag dreht sich auch um eine Aussage des Angeklagten, die er nach dem Tod des Kindes getätigt haben soll.

