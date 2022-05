Prozess um totes Kleinkind: Angeklagter wurde schon mehrmals verurteilt

Plus In Ellwangen steht ein 33-Jähriger vor Gericht, nachdem ein Kleinkind gestorben ist. Sein Vorstrafenregister ist stattlich.

Prozesstag sechs am Ellwanger Landgericht gegen einen 33-Jährigen, der für den Tod eines kleinen Buben verantwortlich sein soll: Das Gericht befasst sich mit den bisherigen Strafen des Angeklagten. Das Vorstrafenregister ist stattlich. Der Mann aus dem Landkreis Ansbach stand unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung bereits vor Gericht.