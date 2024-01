Ellwangen/Minderoffingen

08:29 Uhr

Traktor auf Biogasanlage versenkt: Richter verhängt ungewöhnliche Strafe

Plus Auf einer Biogasanlage im Ries geht es im Dezember 2022 turbulent zu. Erst steht der eigene Nachwuchs unter Verdacht, dann wird auf eigene Faust ermittelt.

Von Verena Wengert

In der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag 2022, während einige Rieser noch feierten oder mit ihren Familien zusammensaßen, vielleicht auch schon im Bett waren, ging auf den Handys von Betreibern einer Biogasanlage im Ries eine Störungsmeldung ein. Weil jüngere Familienmitglieder ganz in der Nähe auf einer Party waren, fuhren sie vorbei, um nach der Ursache zu suchen. Sie beseitigten den Fehler. Doch einige Stunden später war da immer noch eine Störung auf den Handys angezeigt. Die Betreiber machten sich also selbst ein Bild und trauten ihren Augen nicht: Das grüne Eingangstor stand verbogen auf die Straße hinaus. Im Löschweiher lag ein Schlepper und neben einem Radlader lagen Scherben am Boden. Der Verdacht der Erwachsenen fiel schnell auf "die eigenen Jungen". Doch wie sich bald schon herausstellen sollte, hatten sich dort zwei andere junge Männer riesigen Ärger eingehandelt.

Was sich genau auf dem Hof zugetragen hat, fügt sich am Montag vor dem Amtsgericht Ellwangen wie ein Mosaik zusammen. Dort beginnt die juristische Aufarbeitung des Vorfalls. Jugendrichter Michael Schwaiger befasst sich im strafrechtlichen Teil mit der Frage nach der erzieherischen Maßnahme der beiden Angeklagten. Zivilrechtlich geht es um einen Schaden von rund 350.000 Euro, was den weitaus größeren Teil des ganzen Vorfalls ausmacht. Wie es diesbezüglich weitergeht, ist unklar. Ein Prozess ist noch nicht in Aussicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen