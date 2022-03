Varta steigert Umsatz 2021 – Krisen erschweren allerdings den Ausblick

Die weltweiten Krisen verschonen auch Geschäftspartner des Batterieherstellers Varta nicht. Dennoch: Der Umsatz könnte 2022 auf rund eine Milliarde Euro steigen.

Das Technologieunternehmen Varta mit Hauptsitz in Ellwangen und Standort in Nördlingen beendet das Geschäftsjahr 2021 besser als erwartet. Der Konzernumsatz des Batterieherstellers stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 902,9 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um rund 17 Prozent auf 282,9 Millionen Euro. Der Gewinn erreichte 126 Millionen Euro, ein Anstieg von 31,9 Prozent im Vergleich zu 2020, als er bei 96 Millionen Euro lag. Doch so steil wie in den vergangenen Jahren wird die Erfolgskurve wohl nicht mehr verlaufen.

Varta: Gewinn- und Umsatz-Plus wirken sich positiv auf Aktienkurs aus

Trotzdem gibt es für Varta zunächst gute Nachrichten. Im Herbst 2021 musste das Unternehmen die Umsatzprognose nach unten korrigieren. Kunden waren von Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen oder Halbleitern betroffen. In Asien sei zudem wegen der Pandemie und der Lockdowns die Produktion unterbrochen worden. Der damals korrigierte Umsatz auf rund 900 Millionen statt 940 Millionen Euro wurde letztlich immerhin um 2,9 Millionen Euro übertroffen. Die Zahlen teilte Varta am Donnerstag mit.

66 Bilder Das war die Eröffnung der neuen Varta-Fabrik in Nördlingen Foto: Jochen Aumann

Varta selbst sieht sich für das weitere Wachstum bei den kleinen Lithium-Ionen-Zellen bestens aufgestellt. Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der AG, sagt: "Wir haben erneut ein sehr gutes Jahr hinter uns, in dem wir nicht nur unseren Umsatz weiter steigern konnten, sondern bei der Profitabilität ein historisches Ergebnis erzielt haben." Die großformatigen Lithium-Ionen-Hochleistungsrundzellen hätten sehr großes Potenzial. "Für einen Kunden liefern wir seit Ende 2021 bereits Zellen aus der Pilotproduktion." Die Pilotlinie der E-Autobatterie von Varta startete zum Ende des Jahres in Ellwangen. Als Kunde ist unter anderem Porsche bekannt, zuletzt wurde auch über Mercedes Benz spekuliert. Bestätigt ist das von Varta bislang nicht.

Chef-Technikvorstand Rainer Hald teilte mit, dass Varta bei der Produktion der großformatigen Lithium-Ionen-Rundzellen von der Erfahrung im Aufbau von hocheffizienten Massenfertigungen profitieren würde. "Wir können somit Synergien nutzen", so Hald.

Varta könnte 2022 eine Milliarde Euro Umsatz erzielen

Für 2022 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 950 Millionen und einer Milliarde Euro. Allerdings würden die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Langzeitfolgen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft der Kunden den Ausblick erschweren. Varta-Finanzvorstand Armin Hessenberger: "Die derzeitige globale Lage durch die anhaltenden Folgen von Covid-19 und des Ukraine-Kriegs beeinflussen die Rohstoffpreise und Verfügbarkeit von Bauteilen bei unseren Kunden. Einfluss auf unser Geschäft können wir daher nicht ausschließen. Dennoch ist die Varta AG mit dem Cashflow aus dem laufenden Geschäft und der hohen Eigenkapitalquote von 42,6 Prozent solide aufgestellt, um die Zukunftsinvestitionen zu finanzieren und eine Dividende von 2,48 Euro auszuschütten." Die Dividende bleibt damit gleich. Das im MDax und TecDAX gelistete Unternehmen beteiligte Anteilseigner erstmals 2021 für das zurückliegende Geschäftsjahr.

Die Aktie fuhr auch am Donnerstag weiter Achterbahn, die zunächst guten Nachrichten über gestiegenen Gewinn und Umsatz reichten nicht, um das Papier für Anleger wieder attraktiver zu machen. Die Aktie lag zwischenzeitlich bei 90,72 Euro und damit zwar etwa fünfmal so hoch wie zum Ausgabepreis beim Börsengang. Der höchste Wert im vergangenen halben Jahr ist allerdings mit 134,55 Euro weit entfernt. Der niedrigste Wert lag am 7. März bei 82,38 Euro. Analysten gingen zuletzt davon aus, dass die Aktie absackt, nachdem bekannt geworden war, dass Apple weniger iPhones und AirPods produzieren würde, ein wichtiger Kunde von Varta. Der Ausblick der AG im Geschäftsbericht setzt dem nur wenig entgegen.