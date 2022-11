Varta und chinesischer Mitbewerber legen Patentstreit bei

Die Varta AG kämpft in den USA um eine ihrer Technologien. Weitere Patentstreite müssen laut einer Verpflichtung im Mediationsverfahren gelöst werden.

Die Varta AG hat sich in einem Patentstreit mit dem chinesischen Batteriehersteller Guangdong Mic-Power New Energy geeinigt, einem Mitbewerber. Die Einigung beendet einen langjährigen Rechtsstreit, bei dem es um Patente von Varta für seine Lithium-Ionen-Knopfzellenbatterien und um Patente auf Mic-Powers- Knopfzellenbatterien ging, teilt der schwäbische Batterieriese mit.

Varta stellt diese Zellen ausschließlich in Deutschland her und ist der Hauptlieferant der meisten Hersteller kabelloser Kopfhörer. Das Unternehmen hatte basierend auf Ansprüchen wegen Patentverletzung auf den größten S-Märkten rechtliche Schritte eingeleitet. Der Vergleich unterstreicht das Engagement von Varta, seine Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie sein geistiges Eigentum zu schützen und seine Rolle als ein weltweiter Innovationsführer in der Lithium-Ionen-Technologie zu sichern, so die Mitteilung weiter.

Weitere Patentstreitigkeiten sind im Mediationsverfahren zu lösen

Die Einigung beinhaltet die weltweite Einstellung aller Patentstreitigkeiten zwischen den Parteien und die gegenseitige Verpflichtung, alle künftigen Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Technologien in Mediationsverfahren zu lösen. Details der Einigung sind vertraulich.

Rainer Hald, technischer Direktor, der Varta AG sagt: "Die Einigung ist ein großer Erfolg. Wir konnten einen Streit um unsere CoinPower-Technologie beilegen, die insbesondere für die True Wireless Stereo Headset-Industrie einen bahnbrechenden Fortschritt darstellt. Wir haben unsere Investition mit starken Patenten abgesichert und Maßnahmen ergriffen, um sie zu verteidigen, und werden dies auch in Zukunft tun."

Die Einigung kam im Vorfeld einer bereits terminierten Verhandlung in einem Patentverletzungsverfahren gegen Mic-Power in Texas zustande und folgte auf Entscheidungen des US-Patent- und Markenamtes bezüglich einer Reihe von Varta-US-Patenten, die Mic-Power und seine Kunden angefochten hatten. Weitere Streitverfahren in China und in Deutschland wurden durch die Einigung ebenfalls beendet. (AZ)