Ellwangen

vor 2 Min.

Pädagogen eines Ellwanger Heims sollen Kinder misshandelt haben

Plus Zwei ehemalige Bewohner erheben Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Kinderheims Graf. Sie sollen schwer misshandelt worden sein. Wie die Einrichtung mit den Vorhaltungen umgeht.

Von Mark Masuch Artikel anhören Shape

Mark Lang und Dennis Wagner haben einen Teil ihrer Kindheit im Kinderheim Graf in Ellwangen verbracht. Eine Zeit, an die beide Männer, wie sie sagen, kaum gute Erinnerungen haben. Ihr Vorwurf: Einzelne Mitarbeiter haben ihre Stellung ausgenutzt, um die damals Minderjährigen zu demütigen und zu misshandeln. Ihre Schilderungen reichen von erniedrigenden Rollenspielen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Alexander Schäfer, Leiter des Kinderheims, kennt die Vorwürfe von Wagner und Lang. Er zeigt sich offen, mit ihnen eine Lösung zu finden. Allerdings hegt er Zweifel daran, dass sich alles, was die beiden berichten, so zugetragen hat.

Lang und Wagner lernen sich Anfang der 2000er-Jahre kennen. Gemeinsam wohnen sie im Kinderheim Graf in einer Intensivgruppe, Lang von 2001 bis 2005, Wagner von 1999 bis 2006. Mittlerweile leben die Anfang 30-Jährigen im Raum Schorndorf, halten weiterhin den Kontakt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen