Leadsängerin Elsa Johanna Mohr zieht Zuhörer in ihren Bann

Es war ein mitreißendes Konzert, mit dem das Antigua Quartett sein Publikum im herbstlichen Kulturstadl in Reimlingen verzauberte. Der Schwerpunkt des Abends lag auf der neuen CD „Trovador“, eine spannende Mixtur bestens ausgeklügelter Eigenkompositionen. Mit viel Charme und einer wohltemperierten Stimme, gelang es der Leadsängerin Elsa Johanna Mohr fast mühelos, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Bei ihr stimmt einfach alles: Bewegung, Mimik und natürlich jeder Ton. Es ist einfach ein Genuss, dieser Frau zuzuhören, die auch in Spanisch, Portugiesisch und Englisch ihre Songs vorträgt. Und sie singt – wie wohltuend – auch mal auf Deutsch. Dann kommen Titel wie „Frau sein“ oder „Ohne Dich“ zu Gehör. Titel, die musikalisch wie auch inhaltlich voll überzeugen.

Das Quartett ist gleichermaßen kreativ wie variabel. Egal ob Gypsy, Flamenco, Bossa Nova oder auch mal ein Swing, die Bandbreite ihrer Musik scheint grenzenlos zu sein. Kein Wunder, denn die Musiker sind allesamt hochkarätig. Frank Brempel an der Violine lässt bei „Questions“ virtuos die Finger laufen, Stefan Berger ist ein begnadeter Bassist mit unglaublichen Solis und Jose Diaz de Leon zeigt sich an der Gitarre als kongenialer Partner. Und wenn sie dann noch mehrstimmig singen, breitet sich ein ganz spezieller Zauber im Kulturstadl aus. Klar, dass sich ein restlos begeistertes Publikum noch eine Zugabe erklatscht, bevor ein stimmungsvoller Konzertabend zu Ende geht.