Emotionaler Abschluss an der Mittelschule Nördlingen: Stolz auf das Erreichte

Mit viel Freude, Emotionen und einem bunten Programm hat die Mittelschule Nördlingen ihre Absolventinnen und Absolventen der 9. und 10. Klassen verabschiedet. Die Feier, die in der festlich geschmückten Aula stattfand, war ein würdiger Abschluss eines besonderen Schuljahres. Eingeleitet wurde der Abend durch den Einlauf der Schüler zu „Eye of the Tiger“, was für Begeisterung sorgte. Mit energiegeladenen Runden durchs Publikum zogen die jungen Erwachsenen alle Blicke auf sich und zeigten, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Die Stimmung war ausgelassen, und die Schüler wurden im Mittelpunkt des Geschehens gefeiert.

Danach eröffnete Schulleiterin Marga Riedelsheimer die Feier mit einer inspirierenden Rede unter dem Motto: „Es ist dasselbe heiße Wasser, das die Kartoffel weich und das Ei hart macht. Es kommt nicht auf die Umstände an, sondern darauf, was du daraus machst.“ Mit diesen Worten motivierte sie die Absolventen, auch in schwierigen Zeiten das Beste aus sich herauszuholen und ihren Weg selbstbewusst zu gehen. Im Verlauf des Abends folgten zahlreiche weitere emotionale Reden. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen brachten ihre Gefühle zum Ausdruck: Sie werden die Schule, ihre Klassenkameraden und die gemeinsamen Erlebnisse sehr vermissen, sind aber gespannt, was die Zukunft für sie bereithält.

Emotionale Reden und ein Flashmob: Mittelschul-Abschluss in Nördlingen

Auch die Klassenlehrer richteten noch ein paar Worte an ihre Schützlinge. Während Ronny Birzele, 10bM, die Schüler in den langersehnten Feierabend verabschiedete, sang Alexander Braun für seine Klasse 9b einen kleinen Ausschnitt aus dem Lied „Ein Hoch auf uns“– begleitet von kleinen Tränen, die die Emotionen widerspiegelten. Generell war der gesamte Abend von Tränen, Lachen und vielen Umarmungen geprägt. Sabrina Müller stellte die Netflix-Serie 9a vor, welche an actionreiche, lustige und dramatische Momente erinnerte. Manuela Breu hob die Verlässlichkeit ihrer 10aM hervor und lobte die gelungene Abschlussfahrt an den Gardasee, die für viele unvergesslich bleiben wird. Alisa Merz, Vertreterin der Deutschklasse, verabschiedete sich von ihren Schülern in mehreren Sprachen und verdeutlichte so die Vielfalt der Schülerschaft.

Nach den wertschätzenden Reden sorgte dann ein Flashmob zu „We are all in this together“ für eine tänzerische Abwechslung, die die Schüler und Gäste zum Mitklatschen bewegte und diese schon einmal auf die Zeugnisübergabe einstimmte. Dann war es endlich soweit und der wichtigste Moment gekommen - die Ehrung der Schulbesten (QA-Sehar Shahzad, MSA- Leonie Hay und und Marija Marinic), die feierliche Überreichung der Abschlusszeugnisse. Währenddessen sorgten Leann Brückel, Leonie Hay und Philipp Bönning für musikalische Untermalung. Durchgängig begeisterte zudem die Schulband, die für Songs wie „Rolling in the Deep“ mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Zum Abschluss wurden die Gäste mit einem Glas Sekt und einem abwechslungsreichen Buffet verwöhnt, das von den Schülern der 8M unter der Leitung des „Sozialen Teams“ liebevoll vorbereitet wurde. Die Feier endete mit einem Gefühl der Gemeinschaft und des Stolzes auf das Erreichte. (AZ)