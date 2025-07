EnBw: So steht es um die Energiewende

Es gibt wenig Werbeslogans mit Ewigkeits-Potenzial. Dieser ist allerdings einer: „Es gibt viel zu tun. Packen wir’s an.“ In den 70er- und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts fand diese Aktion eines bekannten Mineralöl-Konzern medial eine weite Verbreitung. Vor dem Hintergrund, dass Deutschland bis 2045 CO₂-neutral sein oder zumindest auf einen Anteil von 80 Prozent kommen will, lässt sich dieser Slogan im Energiebereich ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragen. Untermauert wird er zudem durch die Tatsache, dass in den zurückliegenden vier Jahren der Anteil der erneuerbaren Energien nur marginal angestiegen ist.

