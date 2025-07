Großmutter im Landkreis Donau-Ries schlägt vierjährige Enkelin

Eine Ukrainerin, Mitte 50 und wohnhaft im Landkreis Donau-Ries, ist in Nördlingen vor Gericht gestanden, weil sie ihre vierjährige Enkelin mehrfach mit einem Gürtel auf den Rücken geschlagen haben soll. Da die Nationalität der Angeklagten in diesem Fall für die Tat eine Rolle spielte, soll sie hier erwähnt werden. Der Sohn der 2023 nach Deutschland geflohenen Angeklagten, der auch der Vater des kleinen Mädchens ist, kämpft derzeit nämlich an der Front im Ukraine-Krieg. Es ist der einzige Sohn der Angeklagten. Diese wirkte auf das Gericht aufgrund der äußeren Umstände psychisch belastet und überfordert, was Richter Dr. Kern in seinem Urteil berücksichtigte.

