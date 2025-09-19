In Wemding gibt es jetzt einen Energieparcours: Das sind die Vorteile

Stärke für Körper, Geist und Seele: Im historischen Stadtgraben Wemdings ist ein sogenannter Energie-Parcours offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Stadt lädt auf Initiierung von Carolin Mayer aus dem Nachbarort Laub die Bevölkerung herzlich ein, dieses innovative Gesundheits- und Bewegungsangebot kennenzulernen.“ Der Parcours wurde nach dem Konzept des Coaches Klaus Wienert entwickelt.

Er basiert auf acht einfachen neuro-energetischen Übungen, die innerhalb weniger Minuten zu mehr Energie, Balance und Gelassenheit führen können. Der Parcours ist im Riesgraben (nahe Rosengarten) zu finden und lässt sich am besten mit einem Trimm-Dich-Pfad für Körper, Geist und Seele vergleichen: Während klassische Pfade die körperliche Fitness stärken, geht es hier zusätzlich um innere Balance, mentale Klarheit und seelische Stärke. „Mit dem Energie-Parcours beschreiten wir bewusst neue Wege“, erklärt Bürgermeister Dr. Martin Drexler. „Das Angebot verbindet Gesundheitsförderung, Bewegung und Lebensqualität. Es soll die Menschen ermutigen, im Alltag besser mit Stress umzugehen und in Balance zu bleiben.“

Kinesiologin erklärt den neuen Energieparcours in Wemding

Auch Carolin Mayer, mit eigener Kinesiologie-Praxis in Laub, betont den Nutzen: „Die Übungen helfen dabei, Spannungen zu lösen, die Konzentration zu fördern und die innere Mitte zu stärken. Schon wenige Minuten reichen aus, um eine spürbare Veränderung zu erleben.“ Im Vergleich zu Stress-Abbau-Methoden wie Yoga oder progressiver Muskelentspannung dauert der Energie-Parcours wesentlich kürzer. Bürgermeister Drexler freut sich gemeinsam mit dem Stadtrat, dass Mayer mit der Projektidee auf die Stadtverwaltung zugekommen ist.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, nehme in der heutigen Zeit die Zahl seelischer und psychischer Erkrankungen kontinuierlich zu. Stress, Erschöpfung, Burnout und Angststörungen betreffen immer mehr Menschen – quer durch alle Altersgruppen. Deshalb werde es zunehmend wichtiger, nicht nur körperlich präventiv aktiv zu sein, sondern auch Geist und Seele in Einklang zu halten. Der Energie-Parcours soll eine einfache Möglichkeit bieten, um selbstwirksam und eigenverantwortlich etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. „Körper, Geist und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. Das Innen formt das Außen. Unsere Gedanken- und Seelenwelt spiegelt sich also oft auf Körperebene. Mit verschiedensten Techniken bringen wir dieses System in Balance. Der Energie-Parcours ist eine Möglichkeit dafür“, so Carolin Mayer.

Bürgermeister Dr. Martin Drexler freut sich gemeinsam mit Initiatorin Carolin Mayer über das neue Angebot in Wemding. Foto: Strohhofer/Stadt Wemding

Der Stadtgraben bietet laut der Mitteilung der Stadt mit seiner historischen Kulisse den idealen Ort für das Projekt. Als anerkannter Erholungsort ist Wemding als Tourismusort für Ausgleich in der Natur und Erholung beliebt. Der Energie-Parcours mit seinen neun Tafeln ist jederzeit zugänglich und lädt dazu ein, innezuhalten, durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen. Wichtig war bei der Standortwahl der barrierefreie Zugang zum Graben. „Wir möchten der Bevölkerung ein niederschwelliges, gesundheitsförderndes Angebot machen, das zugleich das soziale Miteinander stärkt“, so Judith Strohhofer, Tourismusleiterin der Stadt. Zum Kennenlernen bietet Carolin Mayer eine monatliche kostenlose Einweisung direkt vor Ort im Stadtgraben an. Jeden ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr sind Erwachsene aber auch Kinder ab sechs Jahren zu den Kennenlerntreffen willkommen. Treffpunkt ist die Starttafel. Die Anleitung dauert rund 30 bis 45 Minuten. (AZ)