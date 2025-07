Bergsport und Natur: Die DAV-Familiengruppe Nördlingen stellt sich vor

Bereits im Mai 1869 wurde der Deutsche Alpenverein gegründet - 25 Jahre später dann die Sektion Nördlingen. Seither habe sich in dem Verein einiges ins Positive verändert, erzählt Sabine Flügel, die Vorsitzende des DAV Sektion Nördlingen. Dennoch hätten viele Bürgerinnen und Bürger immer noch das Bild von „alten, grummeligen Bergleuten“ vor Augen, gibt sie zu bedenken. Doch diese Ansicht sei veraltet und schon lange nicht mehr der Fall. Der DAV setzt sich früher wie heute dafür ein, den Bergsport zu fördern und die Natur in den Alpen zu schützen und zu wahren. Dies geschieht durch eine Vielzahl an Angeboten, wie Wanderungen, Jugendtreffs und Klettertouren - und nicht zu vergessen: die Familiengruppe.

