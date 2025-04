Stadtrallye für Kinder: Belohnung gibt es bei der Tourist-Information

Zum Start der Osterferien gibt es für Kinder eine Nördlinger Stadtrallye. Auf dem Weg werden viele tolle Dinge entdeckt, spannende Fragen beantwortet und vielleicht sogar ein paar Geheimnisse gelüftet, so eine Pressemitteilung der Stadt. Werden alle Fragen richtig beantwortet und der Lösungssatz gelöst, gibt es für alle Nördlingen Entdecker eine kleine Belohnung in der Tourist-Information.

Natürlich ist auch der neue Kinderstadtplan mit vielen tollen Bildern und Erklärungen rund um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt weiterhin dort erhältlich. Egal, ob für Nördlinger Kinder oder die kleinen Gäste der Stadt, der Kinderstadtplan hält alles Wichtige auf einen Blick bereit: Wo gibt es das beste Eis, die schönsten Spielplätze, die erfrischendste Abkühlung und die tollsten Freizeittipps. Und dass auch alle sicher durch die Stadt kommen, sind Ampeln, Zebrastreifen, Feuerwehr, Polizei und vieles mehr ganz dick eingezeichnet.

Rund um die Nördlinger Stadtmauer Stempel sammeln

Für alle Stadtmauer-Entdecker gibt es zudem den Entdeckerpass: Wer es einmal komplett um die Stadtmauer herum schafft und an allen fünf Stadttoren den richtigen Stempel sammelt, kann sich eine Belohnung in der Tourist-Information abholen. Den Entdeckerpass gibt es in den Stempelhäuschen oder in der Tourist-Information.. (AZ)