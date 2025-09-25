Icon Menü
Entdecken Sie das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen am Tag der Deutschen Einheit

Nördlingen

Ausflugstipp: Am langen Wochenende ins Eisenbahnmuseum nach Nördlingen

Am Tag der Deutschen Einheit kann man im beheizten Buffetwagen essen und eine Lok unter Dampf erleben. Das sind die Öffnungszeiten.
    • |
    • |
    • |
    Im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen gibt es am Tag der Deutschen Einheit besondere Attraktionen zu erleben.
    Im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen gibt es am Tag der Deutschen Einheit besondere Attraktionen zu erleben. Foto: Holger Graf

    Der kommende Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit, bietet sich für einen Familienausflug an. Am Freitag, 3. Oktober, lädt der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum ins Nördlinger Eisenbahnmuseum ein. Die Besucher können von 10 bis 17 Uhr das Eisenbahnmuseum besichtigen.

    An diesem Tag können die Besucher die Faszination der Eisenbahn aus Zeiten, als der Bahnbetrieb noch vielfältig war, erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Kinder kennen das nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern, in Nördlingen können sie alles aus nächster Nähe kennenlernen. Die Besucher können die umfangreiche Fahrzeugsammlung des Museums besichtigen und die eine oder andere Dampflokomotive unter Dampf erleben. Außerdem kann der Besucher an einer fachkundigen Führung für Erwachsene und Kinder teilnehmen. Im beheizten Buffetwagen wird an diesem Tag für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

    Bilder aus dem Eisenbahnmuseum in Nördlingen

    Vor der Drehscheibe stehen die Loks aufgereiht. Dort kann man auch als Besucherin oder Besucher hin.
    Icon Galerie
    38 Bilder
    Das Eisenbahnmuseum feiert 40-jähriges Jubiläum in Nördlingen. Bei diesem Fest hat man die Gelegenheit die beeindruckende Ausstellung des Museums anzusehen.

    Das Bayerische Eisenbahnmuseum hat nicht nur 3. Oktober 2025 seine Tore geöffnet. Es besteht auch die Möglichkeit am 1.,2., 4. und 5. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr, dann aber ohne Rahmenprogramm, das Eisenbahnmuseum zu besichtigen.

    Besucher, die mit der Bahn anreisen, erreichen über die Fußgängerbrücke „Höhnbrücke“ bequem das Bayerische Eisenbahnmuseum in circa zehn Minuten. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bestehen im Nahbereich des Museums keine Parkmöglichkeiten, daher dringend gebeten, im Parkhaus (P6) beim Bahnhof (Parkgebühr 1,50 Euro pro Tag) zu parken. Über die Fußgängerbrücke „Höhnbrücke“ erreichen die Besucher bequem das Bayerische Eisenbahnmuseum in rund zehn Minuten. (AZ)

