Brotzeit in Tracht im Schloss: Das ist in Oettingen geboten

Anfang Oktober startet das umfangreiche Herbstprogramm im Oettinger Schloss. Für Kinder und Erwachsene werden zahlreiche Führungen und Sonderevents angeboten. Anbei ein Überblick:

Besondere Führung am Erntedankfest

Am Sonntag, 5. Oktober, gibt es zum Erntedankfest eine besondere Führung. Passend dazu liegt der Schwerpunkt auf der Bedeutung dieses Tages und auf weiteren Aspekten christlichen Lebens im Schloss im Allgemeinen. Elisabeth Rager wird durch das Oettinger Schloss führen, dabei wird auch der Schlosskapelle besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Zünftige Brotzeit mit Tracht und Humor

Einen humorvollen Abend im Schloss mit dem Titel „Tracht auf d`Nacht“ gib es am Donnerstag, 9. Oktober. Ab 19 Uhr gibt es eine zünftige, bayerische Brotzeit. Nach der Stärkung gibt es einen humorvollen Spaziergang mit dem Schloss-Duo Renate und Saskia durch die alten Gemäuer. Besucher, die in Tracht erscheinen, erhalten einen Nachlass. Beginn ist um 19 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich.

Kindertag im Oettinger Schloss

Am Samstag, 18. Oktober, können Kinder einiges erleben, gemütlich durch die Schlossräume flanieren oder herrlicher Musik bei den Konzerten im Festsaal lauschen. Um 14:.0 Uhr findet eine Kinderführung statt und um 16 Uhr veranstaltet das Kuratorium Oettinger Residenzkonzerte ein moderiertes Konzert für Kinder. Das Oettinger Kammerorchester spielt Auszüge aus seinem Abendprogramm. Das Abendkonzert findet um 20 Uhr statt. Die Führung und das Konzert können auch unabhängig voneinander besucht werden. Für die Führung ist eine Anmeldung erforderlich.

Allerheiligen und das christliche Leben

Am Samstag, 1. November, gibt es um 14 Uhr eine Führung, die den Schwerpunkt auf die Bedeutung dieses Tages legt. Hermann Kucher wird auch der Schlosskapelle besondere Aufmerksamkeit widmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Umfangreiches Programm in den Herbstferien

In den Herbstferien wird für Kinder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm angeboten: 5. November: Prinz & Prinzessin, 14 Uhr, für Kinder ab vier Jahren, 6. November: Märchenführung Dornröschen: 14 Uhr, für Kinder ab vier Jahren, 6. November: Nachts im Schloss, 19 Uhr, für Kinder ab sechs Jahren, 7. November: Schatzsuche, 14 Uhr, für Kinder ab acht Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Im Oettinger Schloss werden darüber hinaus jeden Samstag, Sonn- und Feiertag um jeweils 14 Uhr Führungen angeboten, in den bayerischen Schulferien täglich um 14 Uhr. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. (AZ)