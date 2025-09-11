‚Historisch Speis‘: Das gibt es bei den Vereinen beim Stadtmauerfest zu essen

Noch ein Tag bis zum Historischen Stadtmauerfest. Dann ist das Wochenende gekommen, auf das so viele Personen hingefiebert haben. Das Fest kann genossen werden und dazu gehört natürlich auch das Essen. Denn beim Stadtmauerfest kann ordentlich geschlemmt werden. Aber was gibt es eigentlich alles zu verspeisen? Dazu hat sich unsere Redaktion mal bei den Vereinen umgehört.

Die Traditionellen Bogenschützen Nördlingen schlagen ihr Lager in der Herrengasse in Nördlingen auf. Dort wird ein Bäcker Hanf-Taschen machen, die mit Wildgulasch – oder in der vegetarischen Version mit Falafel – serviert werden: „Das ist wie ein Döner, nur mit Wild.“ Außerdem gibt es Crêpes zu essen. In der Hallgasse sind die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes vor Ort. Der Erlös wird nach Abzug der Unkosten gespendet, wie Maria Link verrät. „Bei uns gibt es Kuchen.“ Die Bauerntorte werde von der Bäckerei Linse zugekauft, weitere Kuchen wie etwa Zwetschgendatschi, Käse- oder Mohnkuchen sind selbst gebacken.

Essen auf dem Stadtmauerfest: Von Erbsensuppe über Schichtbraten zu belegten Broten

Der Verein Alt Nördlingen wird im Lager an der Alten Bastei/Ochsenzwinger wieder Ente servieren, wie Axel Schönmüller verrät. Von der sollte genügend da sein, dass man auch ohne Reservierung eine bekommen könnte, meint der Vorsitzende. Ansonsten werde Schmalzbrot, Tellersulz, kalte geräucherte Bratwürste, Bratensemmeln, Schäufele und Wurstsalat serviert. Vegetarisch könne man die Erbsensuppe auch ohne Speck bekommen, außerdem gibt es Kässpätzle. Kuchen steht ebenfalls bereit. In der Hallgasse serviert der Nördlingen Löwenfanclub Schichtbraten mit Spätzle und Soße und eine sogenannte Ritterpfanne mit Spätzle, Speck, Champignons und Zwiebeln.

An der Ecke Neubaugasse/Bräugasse ist die Evangelische Landjugend vor Ort, die für den süßen Gaumen Waffeln und Bauerntorte servieren. An Deftigem gibt es belegte Brote mit Rauchfleisch, Griebenschmalz, Butter und Schnittlauch sowie Obazda. Am Brettermarkt baut der FC Pfäfflingen-Dürrenzimmern seinen Essensverkauf auf: Dort werden Grillwürste und sogenannte Räubersteaks (mit geschmorten Zwiebeln und Käse überbacken) aufgetischt. Außerdem gibt es Küchle, Bauerntorten und Blechkuchen. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen stellt laut Vorsitzendem Maximilian Stumpf im Brandstätter Hof folgendes Essensangebot bereit: Schweinebauch mit Kraut, Krautspatzen, Rauchwust von der Wildsau mit Kraut oder Brot, kaltes Schwarzgeräuchertes mit Brot und Creme, für Kinder gibt es einen Spätzleteller. An vegetarischem Angebot gibt es neben einem Käseteller auch eine Gemüsesuppe, Kuchen wird ebenfalls serviert.

Heimatverein Mündling serviert Kartoffellocken, Funky Rahmfleck, Finanzamt Suppe

Am Kohlenmarkt ist der Heimatverein Mündling vertreten, der Kartoffellocken und Kuchen anbietet. Der Verein Funky (Förderverein zur Unterstützung kirchlicher Jugendarbeit) hat am Kohlenmarkt eine Schaubäckerei, bei der es Rahmfleck gibt –entweder mit Speck oder in einer vegetarischen Variante. Der Rieser Ski- und Snowboardclub bietet zwischen Rathaus und Tourismusinformation geräucherte Rieser Bratwürste, Schmalz- und Speckbrot an, für Vegetarier gibt es Käse- und Schnittlauchbrote. Außerdem werden Rieser Küchle und hausgemachte Kuchen serviert.

Der Raubritterverein (Finanzamt Nördlingen) serviert am Tändelmarkt eine Gulaschsuppe (genannt Rittertopf) und Schmalzbrot, für Vegetarier gibt es eine Kartoffelsuppe (genannt Bettlersuppe) und Frischkäsebrot, außerdem noch Kuchen. Die Musikkapelle Reimlingen serviert vegetarisch Spätzle mit Linsen. Mit Fleisch werden zweierlei Burger in der Roggensemmel angeboten, einmal ein Schichtbraten mit warmem Sauerkraut bzw. mit Krautsalat und Joghurtsauce. Der Stand steht bei St. Salvator, tagsüber gibt dort die Kolpingsfamilie Kuchen aus.

Neben dieser Auswahl an Vereinsangeboten gibt es aber natürlich noch eine Vielzahl an weiteren Gastronomen und Händlern, die in der Altstadt für das leibliche Wohl sorgen.