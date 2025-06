Ausflugsziel an Fronleichnam: Unterwegs mit der Museumsbahn

Schon am kommenden Donnerstag, 19. Juni, dem Fronleichnamstag, ist wieder ein Betriebstag nach Regelfahrplan auf der Härtsfeld-Museumsbahn. Wer den Anlass nutzen mag, kann einen Weg mit der „Schättere“ zurücklegen und dann zu Fuß oder per Rad durch das idyllische Egautal oder über die Höhen der neuen Pfalz wallfahren, wie es in einer Mitteilung heißt. Man kann auch von Katzenstein aus zur berühmten Abtei mit dem Zug pilgern.

Zum Stadtfest in Neresheim am Sonntag, 29. Juni, bietet die Härtsfeld-Museumsbahn einen Sonderbetriebstag mit Dampf und Diesel nach Regelfahrplan an. Historisch gekleidete Fahrgäste zahlen nur den halben Unkostenbeitrag. Wer sich also zum Mittelaltermarkt passend gekleidet hat, kann gleich weiter zum Bahnhof gehen. Kleider aus Kaisers- oder Wirtschaftswunderzeit gehen laut Mitteilung ebenfalls als historisch durch.

Härtsfeldmuseumbahn fährt am 19. Juni. 29. Juni und 6. Juli in Neresheim

Am Sonntag, 6. Juli, zum nächsten regulären Betriebstag, führe die NABU-Gruppe Härtsfeld an zwei der sechs Abfahrten wieder die „Entdeckungstouren auf Biberspur“ durch. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich: Interessierte melden sich beim NABU unter r.bongers@nabu-haertsfeld.de an.

Der Biber ist normalerweise nur nachts aktiv, nur mit großem Glück wäre er am Tag zu beobachten, aber seine Spuren seien deutlich zu sehen. Die Führungen selbst sind kostenlos, nur für die Bahnfahrt muss der reguläre Unkostenbeitrag entrichtet werden.

Los geht es ab Neresheim bis zum Haltepunkt Steinmühle mit einem der Regelzüge der „Schättere“ – entweder mit dem ersten Triebwagenzug um 9.35, oder mit dem zweiten Dampfzug um 13.15 Uhr. Dann ein kurzer Fußweg zum Biberrevier an den früheren Härtsfeldwerken. Nach der Führung und Unterrichtung geht es weiter zum Bahnhof Sägmühle, und von dort um 11.26 bzw. 15.06 Uhr mit dem Zug nach Katzenstein. Für die Rückfahrt nach Neresheim nehmen Interessierte einen Zug nach freier Wahl.

Ab Neresheim fahren die Züge um 9.35, 11.15, 13.15, 14.55, 16.35 und 18 Uhr. Abfahrten in Katzenstein sind um 10.10, 11.50, 13.50, 15.30, 17.10 und 18.30 Uhr. Den ersten und letzten Zug fährt der Triebwagen T 33, die anderen vier Züge Lok 12 mit dem Holzklasse-Zug. (AZ)