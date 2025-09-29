Entenrennen: Wer sichert sich den ersten Sprung ins Kraterbad?

Am 1. Oktober 2025 startet das Gewinnspiel zur Eröffnung des neuen Kraterbads – mit eigens entworfenen weißen „Kraterbad-Enten“ in limitierter Auflage. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. Mit dem Kauf einer Ente für 10 Euro sichern sich Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis: den allerersten Sprung ins neue Kraterbad, gemeinsam mit Oberbürgermeister David Wittner – und das vor den geladenen Gästen an der offiziellen Eröffnungsfeier.

Die gekaufte Ente ist nicht nur ein besonderes Erinnerungsstück, sondern zugleich die Eintrittskarte ins Gewinnspiel. Darüber hinaus unterstützt jeder Kauf einen guten Zweck: Der gesamte Reinerlös geht an den Verein „Vier Steine für Afrika e.V.“, der seit vielen Jahren wertvolle Hilfsprojekte begleitet. So lohnt sich der Erwerb auch für alle, die selbst kein Kind im teilnahmeberechtigten Alter haben – sei es als originelles Sammlerstück oder einfach, um Gutes zu tun.

Die Anwesenheit der Teilnehmenden beim Entenrennen am 9. November 2025 ist nicht zwingend erforderlich. Die Gewinner-Kinder werden im Nachgang informiert und müssen ihre gekaufte Ente mit aufgedruckter Nummer vorzeigen. Wichtig ist: Die gekaufte weiße „Kraterbad-Ente“ schwimmt nicht selbst im Rennen mit. Sie trägt jedoch die Nummer, die einer nummerierten gelben Rennente zugeordnet ist. Dann werden die gelben Rennenten an der Walkmühle in der Kämpelgasse, wo die Eger in die Innenstadt fließt, ins Wasser gesetzt. Von dort treiben sie durch die Altstadt bis zum Zieleinlauf am JUFA Hotel. Die Nummern der vier Rennenten, die als Erste das Ziel erreichen, sichern den Kindern mit den entsprechenden Enten-Nummern den Gewinn.

Die limitierten „Kraterbad-Enten“ sind vom 1. bis 30. Oktober 2025 (12 Uhr) in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen erhältlich sowie am 1. und vom 3. bis 5. Oktober während der Donau-Ries-Ausstellung am Stand der Stadt Nördlingen in der Landkreishalle (Halle L).