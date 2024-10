Von Tipp-off bis Playoffs: Ein umfassendes Basketballlexikon für Neulinge

Mit den Eigner Angels Nördlingen und den Regionalliga-Herren des TSV gibt es seit vielen Jahren zwei erfolgreiche Basketballteams im Ries, die den kleinen Standort Nördlingen auf der Basketballlandkarte hervorheben. Beiden Mannschaften gelingt es regelmäßig, durch eine attraktive Spielweise, viel Leidenschaft und die Präsenz Nördlinger Talente hunderte Menschen in die Hermann-Kessler-Halle zu ihren Heimspielen zu locken, darunter auch immer wieder neue Sportbegeisterte. Für diese und Leserinnen und Leser der Spielberichte sind viele Begriffe, die in der Beschreibung, der aus Amerika stammenden Sportart, häufig verwendet werden, nicht immer einfach zu verstehen. Für sie sollen ein paar von diesen daher erklärt werden, damit das Verfolgen des mitreißenden Sports in Zukunft noch mehr Spaß macht.

Tipp-off: Vergleichbar mit dem Anstoß beim Fußball stellt der „Tipp-off“ den Beginn eines Spiels dar. Der Schiedsrichter wirft den Ball in die Höhe, je ein Spieler jeder Mannschaft versucht diesen zu einem seiner Mitspieler zu tippen.

Starting Five: Die fünf Spieler eines Teams, die zum Beginn des Spiels auf dem Feld stehen.

Shotclock: Die Spieluhr, die anzeigt, wie viel Zeit einer Mannschaft zum Abschluss eines Angriffs bleibt. Zunächst läuft sie von 24 Sekunden herunter. Nach einem Offensivrebound wird sie auf 14 Sekunden gestellt.

Guards: Kleinere, schnelle Spieler, die entweder für den Spielaufbau zuständig sind (Point Guard) oder über einen guten Distanzwurf verfügen (Shooting Guard).

Center: Spieler, der in der Regel besonders groß ist und vor allem in der Zone agiert. Zu seinen Aufgaben gehört es, Rebounds zu holen, Würfe zu blocken oder Blöcke zu stellen.

Steal: Der verteidigenden Mannschaft gelingt es dem ballführenden Spieler den Ball abzunehmen oder einen Pass abzufangen

Fastbreak: Ähnlich einem Konter im Fußball schaltet die Mannschaft nach einem Ballgewinn schnell um und geht in einen Angriff, im Optimalfall in Überzahl, über.

Rebound: Nach einem missglückten Wurfversuch fängt ein Spieler den vom Korb abprallenden Ball. Gehört der Spieler zur angreifenden Mannschaft spricht man von einem Offensivrebound, wenn nicht, von einem Defensivrebound.

Turnover: Ballverluste der angreifenden Mannschaft. Diese können durch Regelverstöße wie Schrittfehler, Fehlpässe oder schlichtes „Verdribbeln“ passieren.

Assist: Der letzte Pass vor einem Korb.

Topscorer: Der Spieler, der die meisten Körbe erzielt hat, also am häufigsten „gescort“ hat.

Double-Double: Ein Double-Double gelingt einem Spieler, wenn in mehreren statistischen Kategorien mindestens zweistellige Werte erreicht werden, beispielsweise durch zehn Punkte und zehn Assists. Wird dies auch in einer dritten Kategorie erreicht, spricht man von einem Triple-Double.

Pick and roll: Klassischerweise blockt der Center den Gegenspieler eines Guards, in dem er sich diesem in den Weg stellt. Anschließend „rollt“ er sich zum Korb ab und kann dort vom Guard angespielt werden.

Buzzer beater: Verwandelter Wurf, kurz vor Ertönen des Signaltons zum Ablauf der Spieluhr („buzzer“), insbesondere ein Wurf, der zum Ausgleich oder Sieg in letzter Sekunde führt.

Crunch-time: Die letzten Minuten eines knappen Spiels, die über den Ausgang der Partie entscheiden.

Playoffs: Endrunde einer Liga, bei der Teams nach ihrer Platzierung gegeneinander in Best-of-Serien antreten. Der Verlierer scheidet aus, während der Gewinner in die nächste Runde einzieht. Am Ende steht eine Finalserie, die den Meister hervorbringt.