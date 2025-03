Positives Fazit bei der Möttinger Gewerbeschau

Einiges geboten war am vergangenen Wochenende bei der Gewerbeschau in Möttingen. An zwei Tagen präsentierten sich auf dem Gelände von MW-Caravaning mehrere örtliche Betriebe und informierten über ihr Leistungsspektrum. Zudem konnte man vom dortigen Firmengelände mit einem kleinen Spaziergang zum Egerweg auch die ebenfalls geöffnete Mailänder Mühle sowie die Baumschule Eberhardt besuchen. An beiden Tagen stieß die Gewerbeschau auf sehr gute Resonanz.

Für ausreichend Verpflegung sorgten unter anderem mehrere Möttinger Vereine. Die jüngeren Gäste konnten sich an einer Hüpfburg sowie einem Karussell erfreuen. Somit zog auch Timo Bissinger, der Vorsitzende von „Möttingen macht's“ am Sonntagnachmittag ein entsprechendes Fazit: „Es war durchgehend viel los, wir sind sehr zufrieden. Nur etwas wärmer hätte es sein können.“ Doch da es aber trocken blieb, konnten die Veranstalter die erste Möttinger Leistungsschau seit drei Jahren positiv gestimmt beenden.