Vier-Tage-Woche im Ries: Für welche Betriebe es funktionieren kann

Eine Vollzeit-Arbeitswoche umfasst in der Regel fünf Tage und etwa 40 Stunden. Ein etwas anderes Arbeitszeitmodell ist die Vier-Tage-Woche, von Montag bis Donnerstag. „Ob diese passt oder nicht, muss jeder Betrieb für sich selbst entscheiden. Denn jedes Unternehmen ist einzigartig“, sagt IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann. Die Oettinger Firma Lämmermeier hat sich nach zwei Jahren Vier-Tage-Woche dagegen entschieden. Es gibt aber auch Betriebe im Ries, die seit vielen Jahren erfolgreich mit einem ähnlichen Modell arbeiten.

