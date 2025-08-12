Icon Menü
Erfolgreiche Vier-Tage-Woche: Das sind die Vorteile und Herausforderungen für Unternehmen im Ries

Nördlingen

Vier-Tage-Woche im Ries: Für welche Betriebe es funktionieren kann

Eine individuelle Entscheidung: Eine Oettinger Firma hat die Vier-Tage-Woche wieder abgeschafft. Für zwei andere Betriebe ist die kurze Woche ein Erfolgsmodell.
Von Anja Lutz
    • |
    • |
    • |
    Günter Schnell hat in seinem Schreinerei- und Zimmereibetrieb in Grosselfingen vor etwa drei Jahren die Vier-Tage-Woche eingeführt.
    Günter Schnell hat in seinem Schreinerei- und Zimmereibetrieb in Grosselfingen vor etwa drei Jahren die Vier-Tage-Woche eingeführt. Foto: Anja Lutz

    Eine Vollzeit-Arbeitswoche umfasst in der Regel fünf Tage und etwa 40 Stunden. Ein etwas anderes Arbeitszeitmodell ist die Vier-Tage-Woche, von Montag bis Donnerstag. „Ob diese passt oder nicht, muss jeder Betrieb für sich selbst entscheiden. Denn jedes Unternehmen ist einzigartig“, sagt IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann. Die Oettinger Firma Lämmermeier hat sich nach zwei Jahren Vier-Tage-Woche dagegen entschieden. Es gibt aber auch Betriebe im Ries, die seit vielen Jahren erfolgreich mit einem ähnlichen Modell arbeiten.

