Als Erlbach und Niederhofen 1971 ein Teil von Oettingen wurden

Plus Während aus Nittingen großer Widerstand kam und sogar die "Zwangseingliederung" drohte, lief die Eingemeindung von Erlbach und Niederhofen recht problemlos.

Die Gebietsreform vor 50 Jahren war ein gravierender Einschnitt in die kommunalpolitische Landschaft im Freistaat Bayern. Die damalige Staatsregierung hatte damit das Ziel, leistungsfähige Gemeinden und Landkreise zu schaffen und durch größere Verwaltungseinheiten mehr Effizienz in die Arbeitsabläufe zu bringen. Die Zahl der Kommunen reduzierte sich von 7000 auf rund 2000. Aus vormals rund 140 Landkreisen wurden 71.

Von diesen Veränderungen waren freilich auch die Stadt Oettingen und die eigenständigen Gemeinden rund um die Fürstenstadt betroffen. Nach und nach wurden die kleineren Orte "eingemeindet". Der größte Widerstand kam seinerzeit aus Nittingen. Dort wollte man partout eigenständig bleiben. Weil es freiwillig nicht funktionierte, hat sogar das Innenministerium in München damit gedroht, das 100-Einwohner-Dorf nach Oettingen quasi zwangseinzugliedern. So weit sollte es dann allerdings nicht kommen. Die Eingemeindung erfolge letzten Endes 1978 freiwillig.