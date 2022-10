Der Umbau des Erlbacher Feuerwehrhauses ist mit Hürden verbunden

Plus Für Bürgermeister Thomas Heydecker stehen die Kosten des Umbaus weiterhin nicht in Relation zum geschaffenen Mehrwert. Der Stadtrat soll noch einmal entscheiden.

Die bei der Bürgerversammlung im Oettinger Stadtteil Erlbach anwesenden Bürgerinnen und Bürger "kämpften" vehement für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses. Der Versammlungsraum im Obergeschoss des vor rund 20 Jahren erstellten Haus soll mittels einer Dachgaube heller, freundlicher und durch einen Umbau zum dörflichen Treffpunkt werden. Die dabei zu bewältigenden baulichen und behördlichen Hürden zeigte Bürgermeister Thomas Heydecker auf.