Erlbach

12:00 Uhr

Entscheidung in der Debatte um das Erlabcher Feuerwehrhaus steht fest

Plus Der Schulungsraum des Erlbacher Feuerwehrhauses soll größer und zum Dorftreffpunkt werden. Es gibt Plädoyers für das Dorfleben, aber auch mahnende Worte.

Von Verena Mörzl

In Erlbach geht mit dem Ende des Gasthauses Deeg ein größerer Treffpunkt im Ort verloren. Im Feuerwehrhaus gibt es zwar einen Versammlungsraum, doch der ist so manchem nicht groß genug. Am Donnerstag stimmte der Oettinger Stadtrat über den Umbau ab. Das Gremium debattierte rege das Für und Wider, hielt Plädoyers für das Vereinsleben und erinnerte an die finanzielle Lage der Stadt – zum Teil sehr emotional.

