Erlbach

Ist im neuen Erlbacher Baugebiet ein Gehweg nötig oder nicht?

In Erlbach sollen neue Bauplätze entstehen. Der Bauausschuss befasste sich kürzlich damit, wie sie erschlossen werden sollen.

Plus Im Oettinger Stadtteil Erlbach wird ein Baugebiet erschlossen. Ein Planer stellt drei Straßen-Alternativen vor. Thematisiert wird auch der Schutz vor Starkregen.

Von Verena Mörzl

In Erlbach entsteht bekanntlich das neue Baugebiet Stegwiesen. Die Parzellen müssen in naher Zukunft erschlossen werden. Ein Planer stellte dazu im Oettinger Bauausschuss drei Varianten vor. Im Grunde ging es um die Frage: Soll an der Stichstraße im neuen Wohnviertel künftig ein Gehweg verlaufen oder kommt es gar ohne aus?

