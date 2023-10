Neuer Verlauf für Radweg zwischen Niederhofen und Oettingen vorgestellt

Plus Neben dem Umbau des Erlbacher Feuerwehrhauses wird bei der Bürgerversammlung in Erlbach über einen sicheren Radweg und eine Fotovoltaikanlage gesprochen.

Der Umbau des Feuerwehrhauses zu einem dörflichen Treffpunkt, ein sicherer Radweg über Niederhofen nach Oettingen und eine Bürger-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschafts-Maschinenhalle an den „Stegwiesen“ waren Diskussionsthemen bei der Bürgerversammlung im Oettinger Ortsteil Erlbach. Nach den einstündigen Ausführungen von Bürgermeister Thomas Heydecker über die städtischen Finanzen, städtischem Leben, Baumaßnahmen und Zukunftsprojekte führte Ortssprecher und Stadtrat Helmut Schmidt die Belange des Ortsteils an.

Auf dem Dach der am Rand des Baugebiets „Stegwiesen“ stehenden Gemeinschaftshalle könnte sich Schmidt eine Fotovoltaikanlage als Bürgerprojekt vorstellen. Die Eigentümer müssten einhellig zustimmen. Nachdem zwei eigene Flurnummern stünden jeweils 460 Quadratmeter Dachfläche für eine Bestückung mit 100 KWp Leistung zur Verfügung. Eine Trafo-Station ist unmittelbar neben der Halle. Ein Meinungsbildungsprozess soll nun angestoßen werden.