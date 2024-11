In dieser Woche startet der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Erlbach zum neuen Dorfgemeinschaftshaus. Bei der Bürgerversammlung im Gerätehaus in Erlbach gaben Stadtrat und Ortsbeauftragter Helmut Schmidt den Baubeginn für die 46. Woche bekannt. Was wird dort alles gemacht?

