Was über das Frauengrab von Erlbach bekannt ist

Plus Den Funden zufolge muss es sich bei der Verstorbenen um eine wohlhabende Frau gehandelt haben. Das Ries ist bekannt für Bodenschätze.

Das Ries zählt wegen seiner fruchtbaren Böden zu den bedeutendsten vor- und frühgeschichtlichen Siedlungskammern in Deutschland. Rund 100.000 Jahre Menschheitsgeschichte haben Forschern zufolge eine schier unübersehbare Menge an Zeugnissen aus allen Epochen hinterlassen. Der überwiegende Teil lagert heute in Deponien, manches ist aber auch in den Museen der Region ausgestellt und so der Öffentlichkeit zugängig.

Einige Funde, wie die älteste bildliche Darstellung aus der Hohlensteinhöhle bei Ederheim, die Schädelfunde aus der Ofnethöhle, die Faustkeilfunde von Großsorheim und Mündling, und neuerdings die frühmittelalterlichen Grabfunde von Deiningen, sind von überregionaler Bedeutung. Einen solchen Fund besitzt auch das Oettinger Heimatmuseum mit dem Grabfund von Erlbach, der den meisten wohl kaum bekannt ist.

