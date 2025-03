Dinkelsbühler Kneipenfestival: Das ist am 22. März geboten

Am Samstag, 22. März 2025 findet das 23. Dinkelsbühler Kneipenfestival statt und wird die historische Altstadt von Dinkelsbühl in eine Nacht der Musik verwandeln. Die Grundidee des Kneipenfestivals ist die Vernetzung verschiedener Lokale, Cafés und Restaurants zu einem musikalischen Stadt-Event. Künstler der verschiedensten Stilrichtungen treten zugleich an einem Abend auf. Einlass in den Bars und Kneipen ist um 19.30 Uhr, los geht's um 20.30 Uhr. Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte hat man Zutritt zu allen beteiligten Lokalitäten.

Und das ist geboten: Andres Spranger tritt ab 20.30 Uhr im „Wilden Mann“, Wörnitzstraße 1, auf. Seine mitreißend gespielte Gitarre und seine Gesangsqualität stehen im Mittelpunkt, auf „technischen Firlefanz, Playback und Lightshow“ verzichte er, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Alten Nagelschmiede, Vordere Priestergasse 2, sind „Micha & Tobse“ aus Crailsheim ab 20.30 Uhr zu sehen und zu hören. Im Duo mit Gitarre und Schlagzeug begeistern sie das Publikum mit guter Unterhaltungsmusik. Die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen sich auf Rockklassiker, Partyhits, Bierzeltmusik, Mallehits, modernen Schlager und Chartsmusik freuen.

Bands und DJs an neun verschiedenen Orten beim Dinkelsbühler Kneipenfestival

Im Meisers am Weinmarkt 10 ist die „Halbe Katze“ zu hören. Um 20.30 Uhr geht es los mit einer „bunten Mischung aus Songs der letzten sieben Jahrzehnte Musikgeschichte“, so heißt es. „Tape Jam“ spielen ab 20.30 Uhr im kleinen Schrannensaal am Weinmarkt und entführen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt der 80-er-Jahre. Im großen Schrannesaal spielt ab 21 Uhr die achtköpfige Band „Flaming Moe“. Sie will mit Rockklassikern nicht nur Jugendliche, sondern auch die Generation ab 30 ansprechen.

Im Gasthaus zur Sonne treten ab 20.30 Uhr „Acoustic Basement“ aus Ansbach auf. Sie spielen Welthits, verbunden mit ihren ganz eigenen verspielten Einflüssen. Die Gruppe „Bagasch“ ist ab 20.30 Uhr im Goldenen Hirsch am Weinmarkt 6 zu hören. Sie bieten laut Pressemitteilung eine „einzigartige Kombination aus musikalischer Unterhaltung und Leidenschaft“. Einen „Abend voll guter Laune“, so heißt es, verspricht „Nothing’s Bleak“. Die sechsköpfige Band spielt ab 21 Uhr im Wirtshaus zum Stern. In der Schleuse, Dr.-Martin-Luther-Straße 18, legt ab 21 Uhr „DJ Sukuluku“ auf.