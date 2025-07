Es begann mit einer Lok, heute steht eine Eisenbahnlandschaft im Garten

Dieses Jahr ist es wieder so weit und alle Modelleisenbahnfreunde können sich freuen: Martin Gebele veranstaltet nun zum dritten Mal ein Eisenbahnfest in der Hochstraße 8 in Nähermemmingen. Bereits vor 50 Jahren habe er von seinem Vater seine erste LGB Gartenbahnlok geschenkt bekommen, schildert Gebele. Im Alter von zwölf Jahren begann Martin Gebele die Schienen und Landschaften dauerhaft im Garten der Familie aufzubauen. Durch unzählige Umbauten und Verbesserungen in den vergangenen 38 Jahren ist die heutige Version der Modelleisenbahn entstanden, erklärt Gebele. „Egal bei welchem Modellbau: man hat immer den Wunsch nach etwas Neuem, etwas Besserem. Fertig wird man da nie“, schildert er schmunzelnd.

