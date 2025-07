Das ist zum Teddybärentag im bayerischen Eisenbahnmuseum geboten

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum veranstaltet am 3. August 2025 bereits zum 24. Mal im Nördlinger Bahnbetriebswerk den Rieser Teddybärentag. Kinder bis 14 Jahre haben an diesem Sonntag freien Eintritt, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen kommen (Erwachsene haben keinen freien Eintritt) und einen Teddybären mitbringen, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Bahnbetriebswerk ist an diesem Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.



Während des 24. Rieser Teddybärentages können die Besucher eine der größten privaten Sammlungen historischer Schienenfahrzeuge in Deutschland besichtigen. Eine Fahrzeugschau mit Fahrzeugen unterschiedlichster Baureihen und Baujahren vermittle einen Überblick über die Vielfalt des Bahnbetriebs früherer Zeiten in Bayern. Die bekanntesten Exponate sind die 1889 gebaute Dampflok „Füssen“ und die 1918 gebaute bayerische Schnellzugdampflok S 3/6 3673 der Königlich Bayerischen Staatsbahn. Neben diesen Lokomotiven seien auch alle weiteren Fahrzeug-Epochen im Nördlinger Bahnbetriebswerk vertreten.

Teddybärentag: Programm im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen am 2. August

Zusätzlich werden an diesem Sonntag kindgerechte Führungen und eine Mitfahrt auf dem Führerstand einer Diesellok für die großen und kleinen Besucher angeboten. Modellbahnfreunde können die Schaumodellbahnanlage des MEC Nördlingen, die in einem Eisenbahnwagen untergebracht ist, kostenlos besichtigen. Außerdem werde an diesem Tag auf dem Museumsgelände mit „Küche to go“ für das leibliche Wohl gesorgt. Zusätzlich zu dem aufgeführten Programm werden an diesem Sonntag Fahrten mit dem Schienenbus VT 98 9522 auf der Ludwig-Süd-Nord-Bahn zwischen Nördlingen und Donauwörth angeboten. Die Züge auf der Bahnstrecke Nördlingen - Donauwörth fahren nach dem unten aufgeführten Fahrplan, starten vom Nördlinger Bahnhof und können sowohl für den Ausflug nach Nördlingen und nach Donauwörth bzw. Harburg genutzt werden:

Nördlingen Bahnhof: Abfahrt 9.38 Uhr, 15.38 Uhr;

Harburg Haltepunkt: Abfahrt 9.55 Uhr, 15.56 Uhr;

Donauwörth: Ankunft 10.07 Uhr, 16.07 Uhr.

Donauwörth: Abfahrt 10.27 Uhr, 16.33 Uhr;

Harburg Haltepunkt: Abfahrt 10.46 Uhr, 16.55 Uhr;

Nördlingen Bahnhof: Ankunft 11.02 Uhr, 17.19 Uhr.

Fahrkarten für die Pendelzüge seien am jeweiligen Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder, Kinderwagen, etc. kostenlos im Gepäckabteil mitgenommen. Der eingesetzte historische Schienenbus ist nicht barrierefrei, allerdings sei das Zugpersonal beim Ein- und Ausstieg gerne behilflich.

Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden laut der Mitteilung gebeten, das Folgende zu beachten: Im Nahbereich des Museums bestehen keine Parkmöglichkeiten, es wird daher gebeten

am Parkplatz „Deininger Tor“ (P5) (geeignet für Wohnmobile) zu parken. Durch die Wemdinger Unterführung wird das Bayerische Eisenbahnmuseum bequem in ca. zehn Minuten erreicht.

im Parkhaus (P6) beim Bahnhof (Parkgebühr 1 Euro pro Tag) zu parken. Über die Fußgängerbrücke „Höhnbrücke“ wird das Bayerische Eisenbahnmuseum bequem in ca. zehn Minuten erreicht.

Weitere Informationen zu dem 24. Rieser Teddybärentag und zu den Schienenbusfahrten unter Telefon 09081 / 24309 oder online unter www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de. (AZ)