Einblick in die Sternwarte Oettingen: Astronomie mit den Rieser Sternenfreunden erleben

Kaum einer würde die Sternwarte unbeeindruckt verlassen, so Uwe Bahadir von den Rieser Sternfreunden. Sie betreuen die Anlage auf dem Gymnasium in Oettingen, und Bahadir ist der „Didaktiker“ unter den Freunden, er stellt die Anlage den interessierten Besucherinnen und Besuchern vor.

Bahadir ist einer der Gründungsväter der Sternenfreunde. Er habe sich schon sehr jung für die Sterne und das All interessiert, erzählt er. Und so ließ er sich zur Konfirmation sein erstes Teleskop schenken. An sich hätte er gerne eine Sternwarte in Nördlingen eröffnet, dafür aber nicht genügend Mitstreiter gefunden. Deswegen schloss er sich den Oettingern an. Dort gab es deutlich mehr Nachdruck durch Ernst Christ, den ehemaligen Studiendirektor des Gymnasiums.

1986 entstand die Sternwarte im Ries

So entstanden 1986 die Sternwarte und die Rieser Sternenfreunde. Heute sind sie für die Funktion und Pflege der Sternwarte verantwortlich. Sie sind kein Verein, so Bahadir, sondern eine Interessengemeinschaft von Hobbyastronomen. Sie treffen sich jeden ersten Freitag im Monat um 20 Uhr im alten Schulhaus in Benzenzimmern. Wegen des Feiertags im Oktober das nächste Mal aber erst im November. Wer Interesse hat, kann gerne kommen, sagt Bahadir.

Es ist schon beeindruckend, wenn man einen Ausschnitt der Sonne durch das Teleskop betrachtet. Natürlich nicht direkt, sondern als Spiegelung. Die dunklen Punkte, die man sieht, seien kühlere Stellen auf der Sonne, die Sonnenflecken, erklärt Bahadir. Aus ihnen entstehen die Protuberanzen, Gasausbrüche, die zu Sonnenstürmen werden und bei uns unter anderem die Nordlichter entstehen lassen. Man sieht durch das Teleskop, wie sich die Flecken bewegen. Relativ schnell. Man sieht durch diesen begrenzten Ausschnitt die Bewegung der Erde, die sich mit einer Geschwindigkeit von 1670 Kilometern in der Stunde um die eigene Achse dreht. Wir drehen uns also einfach weg von den Sonnenflecken. Dass es nicht die Bewegung der Sonne sein kann, sagt eine andere Zahl: die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern, das ist 109.000-mal so viel wie der Durchmesser unserer Erde.

Uwe Bahadir beeindruckt mit Zahlen aus der Astronomie

Wie stark vergrößert das Teleskop? Kann man die Fahrzeuge sehen, die die Astronauten auf dem Mond zurückgelassen haben? Nein. Zum einen reiche die 300-fache Vergrößerung des Teleskops nicht aus, zum anderen ist bei uns im Ries der Blick zum Himmel durch Lichtverschmutzung und das Flimmern der Luft deutlich gehemmt. Allerdings: die Oettinger Brauerei würde man schon sehen, wenn sie auf dem Mond stünde. Es sind die Zahlen, die Bahadir einstreut, die beeindrucken. Er versucht, die Größenverhältnisse für unser Alltagsverständnis nachvollziehbar zu machen. So umkreist etwa die Erde die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern in der Sekunde. Also von Oettingen nach Donauwörth in einer Sekunde! Auch zum Verständnis von Entfernungen bekommt man Hilfe: Man muss nur dem Oettinger AstroLehrpfad auf dem Roßfeld folgen. Und ein anderer Vergleich macht deutlich, wie gefährdet wir sind: Die Atmosphäre unserer Erde, die unser Leben schützt und ermöglicht, ist sehr dünn: wie die Schale um einen Apfel. Bahadir zitiert den mittlerweile verstorbenen Astrophysiker Carl Sagan: Astronomie sei eine charakterbildende Wissenschaft: Man nehme sich nicht mehr so wichtig, wenn man sich damit beschäftigt.

In der Sternwarte selbst ist wenig Platz, deswegen sind die Kurse der VHS Oettingen auch meist schnell ausgebucht. Uwe Bahadir spricht auch dazu eine Einladung aus: Wer sich als Gruppe für eine Besichtigung interessiert, soll die Rieser Sternenfreunde über ihre Website kontaktieren. Und vielleicht verwirklicht sich die Idee von Ernst Christ: Sternenbeobachtung mit einer mobilen Warte im Hotel Krone. Charakterbildung im Herzen Oettingens.