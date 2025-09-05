Icon Menü
Erleben Sie das 15. Historische Stadtmauerfest in Nördlingen – Alle Infos im Live-Blog!

Nördlingen

Das Historische Stadtmauerfest im Live-Blog: Der Countdown läuft

Bald beginnt das Nördlinger Stadtmauerfest, am 12. September wird das Fest eröffnet. Alle Infos dazu gibt es in unserem Live-Blog.
Von Jan-Luc Treumann
    Das Historische Stadtmauerfest findet vom 12. bis 14. September in Nördlingen statt.
    Das Historische Stadtmauerfest findet vom 12. bis 14. September in Nördlingen statt. Foto: Cara Irina Wagner, Fotohaus Hirsch (Archivbild)

    Der Duft von gebackenem Rahmfleck wird wieder durch die Straßen ziehen, Lagerfeuer knistern sowie Gaukler, Handwerker und Künstler die Menschen erfreuen: Vom 12. bis 14. September findet in Nördlingen das 15. Historische Stadtmauerfest statt. Von Freitag bis Sonntag können die Bürgerinnen und Bürger die Geschichte der Stadt erleben, unter anderem bei den Umzügen.

    Im Vorfeld, aber vor allem über das ganze Fest hinweg nimmt die Redaktion der Rieser Nachrichten alle Leserinnen und Leser in unserem Live-Blog mit: Hier gibt es alle wichtigen Informationen rund um das Stadtmauerfest und natürlich Impressionen aus der ganzen Stadt.

