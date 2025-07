Open-Air-Konzert im fürstlichen Innenhof der Residenz

Am Samstag, 5. Juli 2025 um 19 Uhr ist es wieder so weit: Das traditionelle Open-Air-Konzert des Oettinger Bachorchesters unter der Leitung von Günter Simon findet im fürstlichen Innenhof der Residenz Oettingen statt. Drei sinfonische Highlights stehen auf dem Programm: Das Konzert beginnt mit der „Hebriden-Ouvertüre“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, der in diesem Werk die schottische Landschaft tonmalerisch meisterhaft umsetzt. Über Franz Schuberts siebte Sinfonie, die unter dem Namen „Unvollendete“ berühmt wurde, gibt es zahlreiche Spekulationen. Die Uraufführung des Werks erfolgte erst Jahrzehnte nach dem frühen Tod des Komponisten. Ohrwürmer sind bei diesem Werk garantiert. In der Konzertpause haben die Zuhörer Gelegenheit, sich im Residenzhof mit kühlen Getränken zu erfrischen. Zum Abschluss unter freiem Himmel vielleicht der Höhepunkt des Abends: Die Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonin Dvořák. Seine berühmteste Sinfonie entstand in den USA. Dorthin siedelte der Komponist 1892 über, um am New Yorker National Conservatory of Music die Stelle des Direktors anzutreten. Karten für die Konzerte der Oettinger Residenzkonzerte sind im Ticketshop erhältlich unter www.residenzkonzerte-oettingen.de oder in der Tourist-Information Oettingen, Tel. 09082-70952. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in der evangelischen Jakobskirche statt, welche unmittelbar neben dem Residenzschloss liegt.

