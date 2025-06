Mögliches Sexualdelikt: Durchsuchungen im Ries

Wegen des Anfangsverdachts eines Sexualdeliktes zum Nachteil eines minderjährigen Mädchens hat die Polizei in den vergangenen Wochen Durchsuchungen im Ries durchgeführt. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Weitere Angaben zu dem Fall will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Konkret heißt es in einer E-Mail des Präsidiums: „Die Ermittlungen hierzu laufen, weshalb keine weiteren Details genannt werden können.“ (tiba)

Sexualdelikt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durchsuchung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anfangsverdacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis